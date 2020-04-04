Международный центр мугама представляет онлайн-лекции, посвященные творчеству корифеев мугама

Международный центр мугама в Баку, постоянно приходящий на встречу со зрителями различными концертами, научно-теоретическими и исследовательскими проектами, начинает реализацию на своих Facebook и Instagram страницах культурных онлайн проектов, которые служат культурной активности населения, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Лекции, посвящённые корифеям мугамного искусства, бюсты которых украшают фойе центра, в последовательном порядке в 16:00 проведет координатор проектов МЦМ Гюльгусейн Казымлы.

В ближайшие дни Международный центр мугама намерен также представить зрителям содержательную информацию об экспозициях древних музыкальных инструментов из музейной части Центра.

Отметим, что данные проекты направлены на пропаганду национального искусства, мугамного наследия, а также на популяризацию богатой коллекции национальных музыкальных инструментов и корифеев мугама широкой аудитории .

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране введены ограничения на передвижения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений передвижений в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года.