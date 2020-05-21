YARAT представил мультимедийный проект, приуроченный к Международному дню музеев

Значимость музеев неоценима. Музеи всегда были основными институтами, выполняющими важнейшие культурные функции. Это физические хранители истории и культуры человечества, его духовных и материальных ценностей, а также тайн и загадок общества. В честь музеев на международном уровне был учрежден тематический праздник, а наиболее яркой его традицией стала известная всему миру "Ночь музеев", во время которой музеи продлевают режим работы и готовят для посетителей нестандартные мероприятия, передает Day.Az со ссылкой на Trend. В этом году, из-за пандемии коронавируса COVID-19, традиционная международная акция "Ночь музеев" была вынуждена подстраиваться под события в мире и впервые прошла в необычном формате.

Пространство современного искусства YARAT представило мультимедийный проект, приуроченный к Международному дню музеев. Публике был представлен эксклюзивный сборник художественных произведений, из которого зрители узнали много нового о музейных коллекциях и выставочных проектах на различные темы и из разных исторических периодов. Художественные экспонаты представили Азербайджанский национальный музей ковра, Музей живописи Азербайджана ХХ-ХХI веков, Национальный музей Венгрии, Арт-центр имени Марка Ротко (Латвия), Музей моды (Латвия) и Пространство современного искусства YARAT.

Произведения из коллекций и выставочных проектов музеев были показаны жителям города посредством видеопроекций в среде их проживания. Жители окружающих зданий имели возможность ознакомиться с экспонатами музеев, наблюдая показ из окон и с балконов своих квартир, не выходя из дома. А также акция стала неожиданным сюрпризом для многих бакинцев, прогуливавшихся вечером близ дома.

Скрининг был произведен в четырех локациях города Баку. Проецирование на здания в спальных районах города произведений искусства из коллекций музеев произвело большое впечатление и вызвало интерес у горожан, наблюдавших за необычным явлением, украсившим наш город. События в рамках мультимедийной акции "Ночь музеев" были также освещены на цифровой платформе YARAT.

Проект представлен при поддержке Главного управления культуры Баку. Партнеры - ПЛАТФОРМА АРТ, Исполнительная власть Ясамальского района, посольство Венгрии, посольство Латвии, Центр изучения немецкого языка Азербайджан - Партнер Института им. Гёте и Азербайджанский национальный музей ковра.