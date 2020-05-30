Центр мугама представил онлайн-лекции об азербайджанских музыкальных инструментах

Международный центр мугама продолжает представлять на своих страницах в социальных сетях лекции, посвященные экспозиции старинных азербайджанских музыкальных инструментов из музейной части Центра.

Как сообщает Day.Az, в очередном выпуске руководитель научно-исследовательской лаборатории усовершенствования национальных музыкальных инструментов Азербайджанской национальной консерватории Мамедали Мамедов рассказал о голча гопузе.

Мамедов отметил, что в трактатах ученых-исследователей содержится информация об этом инструменте, в них сообщаются сведения о строении "гопуза руми" и "озан гопуза" - двух разновидностей гопуза.

Учёный-исследователь Меджнун Керимов в своих заметках отмечал, что голча гопуз Деде Горгуда держал в руке. По некоторым сказаниям голча гопуз является изобретением Деде Горгуда. Гопуз имел три струны, которые несли в себе значение земного мира и вселенной. Инструмент развивался в соответствии с требованиями времени. В IX веке к каждой струне инструмента была добавлена еще одна струна. Современный гопуз используется в усовершенствованном виде. Инструмент голча гопуз входит в экспозицию "Старинные музыкальные инструменты", находящуюся в музейной части Международного центра мугама, что позволяет каждому посетителю учреждения ознакомиться с нашим старинным музыкальным инструментом.

Отметим, что в рамках научно-исследовательской деятельности Международный центр мугама реализовал ряд научно-практических конференций и дискуссий из цикла проекта "Круглый стол", посвященных мугамному искусству и другим жанрам музыки, истории и проблемам азербайджанских народных музыкальных инструментов.

Проект направлен на популяризацию азербайджанских национальных музыкальных инструментов среди широкой аудитории.