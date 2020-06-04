Откровенный разговор Юсифа Эйвазова и EMINа в прямом эфире

Народный артист Азербайджана, оперный певец Юсиф Эйвазов в рамках своего онлайн-проекта "Разговор с интересными людьми" представит очередной выпуск, гостем которого станет народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Друзья, не пропустите новый выпуск проекта "Разговор с интересными людьми" в этот четверг, 4 июня. Я продолжаю общаться в прямом эфире с самыми выдающимися представителями шоу-бизнеса. Герой нового выпуска - EMIN - один из самых успешных и востребованных российских исполнителей̆, которому удалось выйти на международный̆ уровень, сделав себе имя за пределами родной страны, а также один из самых успешных бизнесменов. Певец и бизнесмен, умело сочетающий творчество с бизнесом.

Подключайтесь к разговору, чтобы не пропустить самое интересное. И, конечно, вы тоже сможете задать вопрос моему гостю", - написал у себя в Instagram Юсиф Эйвазов.

Выпуск проекта "Разговор с интересными людьми" с EMINом будет представлен на странице оперного певца в Instagram. Начало эфира в 18:00 по бакинскому времени.