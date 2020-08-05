Церемония награждения Azerbaijan Golden Kids Awards 2020 пройдет в онлайн-формате - ФОТО
Организованный Общественным объединением волонтеров Азербайджана (Azərbaycan Könüllülər İctimai Birliyi) третий по счету проект "Azerbaijan Golden Kids Awards 2020" (Золотые дети Азербайджана) проведет церемонию награждения в онлайн-формате, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Руководитель департамента культуры Общественного объединения Ульвия Бабирли отметила, что в связи с пандемией коронавируса не удалось завершить мероприятие в привычном формате.
"У нас были большие планы - на мероприятии должны были присутствовать зарубежные гости. Однако, из-за сложившейся ситуации, нам придется провести финал проекта, имеющего статус международного, в таком формате. Церемонию награждения представим в видеоформате. По традиции награды победителям будут вручать известные деятели.
Отмечу, что проект Azerbaijan Golden Kids Awards с каждым годом расширяется, становится масштабнее, стремясь к стандартам всемирно известных проектов и премий.
Что касается конкурса, то в текущем году в Azerbaijan Golden Kids Awards 2020 участвовали дети от 8 до 16 лет. Каждый из них - гордость нашей страны, и все они достойно боролись в конкурсе", - отметила Бабирли.
Напомним, что главная цель - выявление талантов и создание возможностей для развития их потенциала. Победителям в различных номинациях будет вручен кубок Golden Kids Awards.
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