Церемония награждения Azerbaijan Golden Kids Awards 2020 пройдет в онлайн-формате

Организованный Общественным объединением волонтеров Азербайджана (Azərbaycan Könüllülər İctimai Birliyi) третий по счету проект "Azerbaijan Golden Kids Awards 2020" (Золотые дети Азербайджана) проведет церемонию награждения в онлайн-формате, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Руководитель департамента культуры Общественного объединения Ульвия Бабирли отметила, что в связи с пандемией коронавируса не удалось завершить мероприятие в привычном формате.

"У нас были большие планы - на мероприятии должны были присутствовать зарубежные гости. Однако, из-за сложившейся ситуации, нам придется провести финал проекта, имеющего статус международного, в таком формате. Церемонию награждения представим в видеоформате. По традиции награды победителям будут вручать известные деятели.

Отмечу, что проект Azerbaijan Golden Kids Awards с каждым годом расширяется, становится масштабнее, стремясь к стандартам всемирно известных проектов и премий.

Что касается конкурса, то в текущем году в Azerbaijan Golden Kids Awards 2020 участвовали дети от 8 до 16 лет. Каждый из них - гордость нашей страны, и все они достойно боролись в конкурсе", - отметила Бабирли.

Напомним, что главная цель - выявление талантов и создание возможностей для развития их потенциала. Победителям в различных номинациях будет вручен кубок Golden Kids Awards.

Среди номинаций - "Лучший вокалист", "Лучший исполнитель детских песен", "Лучший поп-исполнитель", "Лучший скрипач", "Лучший театральный актер", "Лучший детский клип" и другие.