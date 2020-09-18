В Баку почтили память Узеира Гаджибейли и Муслима Магомаева-старшего

Сегодня, 18 сентября, в Азербайджане отмечается День национальной музыки, сообщает Day.Az. Этот праздник музыки вошел в историю как день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли (1885-1948).

Также в этот день родился другой выдающийся представитель азербайджанской музыки, великий композитор Муслим Магомаев старший (1885-1937).

В Аллее почетного захоронения в Баку состоялось мероприятие, посвященное Дню национальной музыки.

В мероприятии приняли участие первый замминистра культуры, исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР Фархад Бадалбейли, ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Азербайджана Сиявуш Керими, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Азербайджана, профессор Франгиз Ализаде и другие.

В своем выступлении на мероприятии первый замминистра культуры, исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов отметил, что 18 сентября для азербайджанского народа настоящий праздник.

Было подчеркнуто, что Узеир Гаджибейли сыграл большую роль в развитии музыкального искусства Азербайджана. Его произведения стали прекрасным примером для многих композиторов. Узеир Гаджибейли - композитор, который совершил радикальный поворот в азербайджанской музыке. Своими сочинениями он соединил Восток и Запад.

Узеир Гаджибейли воспитал поколения талантливых композиторов, музыковедов. Под его руководством в Азербайджане была создана композиторская школа.

Было отмечено, что в соответствии с указом, подписанным Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в 1995 году - накануне 110-летнего юбилея со дня рождения гениального композитора, ежегодно 18 сентября отмечается в Азербайджане как День национальной музыки.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев с вниманием и заботой относился к деятелям культуры, эту политику продолжают Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева. Под их руководством юбилей Узеира Гаджибейли несколько раз отмечался на уровне ЮНЕСКО. С 2009 года Фонд Гейдара Алиева и министерство культуры Азербайджана проводят музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли. В фестивале принимали участие известные музыканты со всего мира. К сожалению, в текущем году в связи с пандемией не удалось провести этот фестиваль. Тем не менее на телеканалах будут демонстрироваться выступления прошлых лет.

Анар Керимов подчеркнул, что сегодня также отмечается юбилей композитора Муслима Магомаева.

В своих выступлениях председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Азербайджана, профессор Франгиз Ализаде, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР Фархад Бадалбейли, ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Азербайджана Сиявуш Керими отметили бесценный вклад великого композитора Узеира Гаджибейли в развитие и пропаганду национального музыкального искусства.

В заключение участники мероприятия возложили цветы к могиле Узеира Гаджибейли.