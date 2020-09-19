https://news.day.az/culture/1272269.html В Азербайджане состоялась премьера спектакля под открытым небом - ФОТО - ВИДЕО

В Азербайджане состоялась премьера спектакля под открытым небом - ФОТО - ВИДЕО

Культура, 19 сентября 2020 13:43 142
В Азербайджане состоялась премьера спектакля под открытым небом

В мемориальном комплексе XVII века "Калахана" в Шемахинском районе состоялась премьера спектакля "Sara" Мингячевирского государственного драматического театра, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Спектакль был представлен под открытым небом.

Отметим, что впервые в стране спектакль проходил на фоне исторических памятников. Постановка подготовлена по мотивам дастана "Apardı sellər Saranı".

В постановке заняты - народная артистка Азербайджана Элла Ягубова, заслуженный артист Шихи Ягубов, актеры Айгюн Фатуллаева, Айдын Гулиев и другие. Над инсценировкой работал заслуженный артист Бахрам Османов, режиссер-постановщик - Джавид Таваккюль, художник-постановщик - заслуженный художник Рафаэль Гашимов, музыкальное оформление - Эльнур Расулов.

  • В Азербайджане состоялась премьера спектакля под открытым небом
  • В Азербайджане состоялась премьера спектакля под открытым небом
  • В Азербайджане состоялась премьера спектакля под открытым небом
  • В Азербайджане состоялась премьера спектакля под открытым небом
  • В Азербайджане состоялась премьера спектакля под открытым небом
  • В Азербайджане состоялась премьера спектакля под открытым небом
  • В Азербайджане состоялась премьера спектакля под открытым небом
  • В Азербайджане состоялась премьера спектакля под открытым небом
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