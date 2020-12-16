"Искусство миниатюры" включено в список ЮНЕСКО

Состоялось 15-е заседание Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия.

Как сообщили в среду Day.Az в министерстве культуры, в ходе заседания была обсуждена совместно представленная Азербайджаном, Турцией, Ираном и Узбекистаном номинация "Искусство миниатюры". После обсуждений было решено включить данную номинацию в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Принятие такого важного для нашей страны решения стало возможным благодаря поддержке Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиевой, совместной деятельности министерства культуры, МИД Азербайджана, постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО и Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО.

Азербайджанское искусство миниатюры, которое является интересной и богатой частью искусства народов Ближнего и Среднего Востока, занимает особое место в истории мирового искусства. В документе о международной номинации говорится, что искусство миниатюры считается неотъемлемой частью социальной и культурной самобытности обществ стран, представивших его. Каждое произведение искусства миниатюры способствует сохранению исторического и культурного наследия, укрепляет культурные связи между прошлым и настоящим, играет роль исторического документа с богатым визуальным содержанием, отражающим традиционную архитектуру, церемонии, культурные события и многие другие области повседневной жизни.

В министерстве отметили, что, как и всегда, Армения и в этот раз попыталась осуществить провокацию за несколько недель до заседания, отметив в своих протестах в адрес ЮНЕСКО якобы недопустимость упоминания в документе о номинации вопросов, связанных с искусством миниатюры в Карабахском регионе Азербайджана. При этом они утверждали, что искусство карабахской миниатюры принадлежит только армянам и относится к христианскому наследию. Азербайджан ответил стране-провокатору в соответствии с принципами международного права, в духе Конвенции 2003 года и ссылаясь на исторические факты.

При поддержке Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиевой, которая имеет неоценимые заслуги в расширении сотрудничества с ЮНЕСКО, защите и продвижении культурного наследия страны во всем мире, в настоящее время "Наследие Деде Горгуда: эпическая культура, народные сказки и музыка", искусство создания и исполнения на кяманче, традиция приготовления и подачи долмы, азербайджанский мугам, приготовление и подача лаваша, медное производство в Лагиче, ашугское творчество, искусство ковроткачества, исполнение на таре, искусство келагаи внесены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а "Традиционная карабахская конная игра Човган", "Яллы (Кочери, Тензере), традиционные групповые танцы Нахчывана" включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране.