Бакинский джаз-фестиваль в 2020 году пройдет в онлайн-формате

Бакинский джаз-фестиваль (Baku Jazz Festival) в 2020 году состоится в онлайн-формате, сообщает Day.Az.

"Бакинский джаз-фестиваль в этом году все же состоится, но не как обычно в концертных залах нашего прекрасного города, а на официальной странице фестиваля в Facebook", - написала в соцсети директор фестиваля, главный редактор журнала "Jazz Dunyasi" ("Мир джаза") Лейла Эфендиева.

Трансляции концертных программ будут представлены онлайн 25, 26 и 27 декабря. В рамках фестиваля поклонники джаза смогут насладиться выступлениями нидерландской саксофонистки Кэнди Далфер, Küspert & colleagues (Германия), трио "Gaspar Karoly" (Венгрия) и другими известными музыкантами. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте проекта.

Напомним, что Бакинский джаз-фестиваль в 2020 году отмечает 15-летний юбилей. В текущем году, ввиду сложившихся обстоятельств, связанных с пандемией, формат фестиваля изменился, проект должен был быть представлен в эфире телеканала AzTV с 9 по 11 октября. Однако, учитывая освободительную военную операцию в Карабахе, сетка вещания на телеканале была изменена.

За 15 лет Бакинский джаз-фестиваль стал неотъемлемой частью музыкальной жизни столицы Азербайджана, ежегодно радуя ценителей музыки. Фестиваль традиционно представляет публике концерты с разнообразием стилей и направлений джазовой музыки - авангард, традиционная классика, этно-джаз, симфоджаз. Событие привлекает внимание ведущих телеканалов и ежегодно освещается телеканалом Euronews.