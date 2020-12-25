Раскрытие загадок азербайджанских ковров

Состоялась онлайн-встреча на тему "Очарование веков: раскрытие магии и загадок азербайджанских ковров", сообщили Day.Az в пресс-службе Азербайджанского национального музея ковра.

Мероприятие прошло при организационной поддержке британского ООО "Brooch Associates".

На встрече, к которой присоединились гости из США, а также Великобритании и других европейских стран, выступила директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова с речью об азербайджанском ковровом искусстве, имеющем многовековую историю, об его развитии, редких коврах и их особенностях.

Меликова рассказала о создании возглавляемого ею музея, его деятельности, экспозиции, о проведенной за последние годы работе по пополнению музейной коллекции и т.д.

В свою очередь Анна Мария Бесселин, куратор по коврам из Берлинского музея исламского искусства, рассказала в подробностях о хранящемся в этом музее азербайджанском ковре "Ширван", его реставрации и изучении. Отметим, что в коллекции Азербайджанского национального музея ковра хранится похожий на упомянутый образец искусства ковер "Ширван" XVII века.

Эксперт по коврам и коллекционер из Италии Стефано Ионеску в своем выступлении рассказал об азербайджанских коврах, подаренных азербайджанскому музею им и другими коллекционерами.

Затем докладчики ответили на вопросы участников встречи об азербайджанских коврах.