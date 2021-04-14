https://news.day.az/culture/1334126.html Азербайджанский художник умер от коронавируса
Азербайджанский художник умер от коронавируса
Сегодня днем скончался азербайджанский художник по войлоку Рауф Исмаилов.
Об этом АПА сообщила пресс-секретарь Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Шахана Мушфиг, передает Day.Az.
По ее словам, Исмаилов заразился коронавирусом (COVID-19) и с 6 марта находился в коме.
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