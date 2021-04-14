Азербайджанский художник умер от коронавируса

Сегодня днем ​​скончался азербайджанский художник по войлоку Рауф Исмаилов.

Об этом АПА сообщила пресс-секретарь Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Шахана Мушфиг, передает Day.Az.

По ее словам, Исмаилов заразился коронавирусом (COVID-19) и с 6 марта находился в коме.