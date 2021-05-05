“Бриллиантовая рука”: как Баку превратился в Стамбул

В 1969 г. на советские экраны вышел фильм Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука". С момента первого показа этот фильм в июне эксцентричная кинокомедия стала лидером проката - ее посмотрело 76 миллионов 700 тысяч человек! В 1995 г. по результатам опроса российских телезрителей была признана лучшей комедией за сто лет.

Если во всех городах бывшего Советского Союза фильм приняли восторженно, то в Баку его приняли с восторженностью, возведенной в энную степень. Потому что заграничные сцены с участием корифеев советского кино Андрея Миронова и Юрия Никулина снимались в Баку.

И хоть экранного времени эти сцены заняли минут десять, экзотический мусульманский город, предположительно Стамбул, стал полноправным "главным героем" фильма. По крайней мере, одним из главных. Ведь именно там закрутился весь сюжет.

Как же Баку стал Стамбулом? Причем если учесть, что за несколько лет до этого Баку был "загримирован" под латиноамериканский Буэнос-Айрес в фильме "Человек-амфибия"? Наверное, потому, что Баку - город в прямом смысле слова уникальный.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, выбор в пользу Баку Леонид Гайдай сделал, в общем-то, вынуждено. После утверждения сценария весь творческий коллектив фильма был уверен, что все время съемок они будут нежиться где-нибудь на заграничных капиталистических югах, в том же Стамбуле. Ведь если маршрут круиза героя Юрия Никулина пролегал по Средиземному морю, то вполне очевидно, что последний город - это Стамбул. Без него не обойтись, там все и начинается.

Каково же было разочарование съемочной группы, когда Гайдай во всеуслышание объявил: снимать он будет в СССР. Ничего не попишешь, заграница стоит дорого... Да и не отправлялись без лишнего повода советские режиссеры на зарубежные съемки, тем более в капстрану.

Но Гайдай нашел отличный выход - снял Стамбул в Баку. Съемки начались в конце апреля 1968 г. и продолжались до середины ноября. В середине сентября группа приезжает в Баку для съемок эпизодов "за границей" и съемки продолжались около двух недель.

Для натуры был выбран Ичери-Шехер. В кадр попал и символ Баку - Девичья башня, и крепостные стены, и идущая вдоль стен улица Кичик Гала, а также Дворец Ширваншахов, названный экскурсоводом дворцом выдуманного султана, Джума мечеть, где Семен Семеныч Горбунков снимал верблюдов с закрытым объективом, улица Сабира, где советских туристов "облико морале" соблазняла дамочка легкого поведения, улица Асафа Зейналлы, где Горбунков вместе с Козодоевым уворачиваются от аборигена на осле...

Любители "Бриллиантовой руки" с точностью до дома и поворота вычисляли потом маршрут бегающего Козодоева - героя Андрея Миронова. Правда, вычислить его окончательно так, похоже, никому так и не удалось, т.к. монтаж переносит героя из одного переулка в другой, но основные улочки все же удалось опознать.

Сакраментальная сцена "Чьерт побьери!" у аптеки "Чиканук" снималась на улице Кичик Гала ближе к Сальянским воротам. Аптеку поместили в обычную подворотню, за которой никакого помещения не было, а был обычный крепостной дворик. Внутренности снимали в декорациях, выстроенных в павильоне уже в Москве.

Несколько утренних кадров, которыми начинается фильм, сделано в Ичери-Шехер и с Южно-Советской площади в районе памятника Нариманову - в несколько метрах от лестницы, спускающейся к улице Буйнакской. Там же снимают и двух главных героев перед исчезновением Козодоева. Другой план этой же сцены был сделан из дворца Ширваншахов и в кадр попали вполне советские дома.

Чтобы придать Баку "заграничного" налета, места съемок украсили разнообразными вывесками и рекламами. Тут тебе и "Lampade-Radio", и "Cafe's Scifo", и "Philips", и просто "АВС", и вывески почему-то на арабском (или на фарси), и даже некая "Ferreteria", что, как утверждает "Википедия", есть испанский термин для обозначения магазинов по продаже разного рода инструментов. Прямо на Девичью башню прилепили загадочные буквы "NIP INDIA"...

Помимо знаменитых на весь Союз актеров, в "Бриллиантовой руке" снимались и азербайджанские - в эпизодах. Для среднестатистического жителя СССР азербайджанцы и сами по себе выглядели достаточно экзотично, поэтому для придания еще больше экзотичности ограничились переодеванием женщин в чадру.

А еще в фильме снялся знаменитый бакинский чудо-регулировщик, тогда еще старшина Курбан Мазанов. Сыграл, можно сказать, самого себя, изображая экзотического полицейского, который энергично наводил порядок в круговороте машин, людей, ослов и верблюдов. Он не был заявлен в сценарии, но Леонид Гайдай, узнав, что в Баку есть такое чудо, пожелал включить его в свой фильм. Подробнее о Курбане Мазанове можно прочитать здесь.

"Бриллиантовая рука" - поразительно современный и раскованный фильм, особенно для 1968 года. Девушки в мини-бикини, Светличная в купальнике и без него, демонстрация сразу двух проституток: заграничной и советской - сложно представить, как пропустили такую аморалку партийные цензоры... Но пропустили, и теперь весь мир любуется на этот шедевр. И, конечно, на Баку.