YARAT представит в Гяндже выставку "Dumanlar başımda dastana döndü"

Пространство Современного Искусства YARAT представляет групповую выставку работ местных художников и фотографов под названием "Туманы превратились в эпопею в голове моей" (Dumanlar başımda dastana döndü), сообщает Day.Az.

Во время второй Карабахской войны город Гянджа был одним из эпицентров военных преступлений армянских агрессоров против мирного населения. Данная выставка, посвященная Победе в Отечественной войне, которая вписана золотыми буквами в нашу историю, впервые отправляется в Гянджу. Экспозиция, которая будет представлена в Центре Мехсети Гянджеви (ул, Аттарлар, 1), откроется 8 июля, в 15:00. Выставка продлится до 25 сентября (понедельник - пятница, 10:00 -18:00, вход - свободный).

Выставка организована при поддержке министерства культуры Азербайджана и Центра Мехсети Гянджеви.

Коллективная выставка YARAT "Туманы превратились в эпопею в голове моей" раскрывает суть многолетнего карабахского конфликта, анализирует его последствия. Выставка пробуждает в памяти травмирующие воспоминания, подробности войны и политических конфликтов. В центре экспозиции наиболее острые темы как отражение всех этапов сложного пути к миру в регионе. Одновременно с этим выставка анализирует историю, оценивает разные периоды и эпизоды, ранее подвергавшиеся лишь предвзятой оценке, документирует степень деформации общественного мнения и ущерб, нанесенный обществу и культуре.

Представленные на выставке работы созданы авторами, безусловно, посвященными в последствия военных конфликтов и политических кризисов, и исследуют национальный контекст, и поднимают вопросы универсального, транснационального характера.

Экспозиция рассказывает о наступлении совершенно нового этапа в карабахском вопросе, раскрывает тему через призму личного и обобщенного восприятия.

Рассматриваемый период продлился около 30 лет; хотя в масштабах истории человечества это лишь мгновение, однако в действительности мы говорим о длительной оккупации. В локальном контексте данный период - это определенная политическая ситуация и социальные реалии, с которыми пришлось столкнуться нескольким поколениям.

Работы художников исследуют различные пути к победе. Название выставки навеяно строчкой из песни "Родина хороша", написанной на слова азербайджанского поэта Алиаги Вахида и исполненной Худаяром Юсифзаде, прапорщиком, погибшим на поле боя. Песня также является частью инсталляции Рашада Алекперова, представленной на выставке.

В экспозицию вошли инсталляции, фотографии, видео и цифровое искусство таких художников и фотографов, как Эркин Алакбарли, Рашад Алакбаров, Халид Аскеров, Агабаба Багиров, Эльнур Бабаев, Нурахмед Валиев, Мирнаиб Гасаноглы, Ильгар Джафаров, Олег Литвин, Али Рза и Шахвалад Эйвазов. Вступая между собой в активный диалог, данные произведения вместе складываются в сложную головоломку карабахского конфликта, завершившегося освобождением от армянской оккупации азербайджанских территорий.

В экспозицию вошли произведения и фотографии, хранящиеся в фондах Пространства Современного Искусства YARAT и Объединения фотографов Азербайджана.

По традиции на основе выставки "Туманы превратились в эпопею в голове моей" планируется реализация образовательных программ местными и иностранными специалистами. В рамках программы ее участники, познав понятия цифрового мира и виртуальной реальности в сфере современного искусства, примут участие в ряде семинаров на тему различных коммуникационных каналов в сфере искусства.

О YARAT

YARAT - это некоммерческая художественная организация, основанная Аидой Махмудовой в 2011 году и расположенная в Баку, Азербайджан. YARAT (в переводе с азербайджанского означает "создавай") посвящена современному искусству, привержена созданию центра для художественной практики, исследований, мышления и образования на Кавказе, в Центральной Азии и соседних регионах.

YARAT включает в себя Центр Современного Искусства YARAT, Музей живописи Азербайджана XX-XXI веков, проектное пространство ARTIM, обширные общественные и образовательные программы.

Центр Современного Искусства YARAT расположен в переоборудованном здании советской эпохи площадью 2000 м2, открыт в марте 2015 года и является основным выставочным помещением YARAT. На выставках представляются новые работы местных и международных художников. Организация поддерживает и предоставляет доступ художникам со всего региона, одновременно привлекая и представляя известных художников мирового уровня.

Музей живописи Азербайджана XX-XXI веков представляет серию выставок с работами из собрания национальных музеев и галерей и организует общественно-просветительскую программу мероприятий. Музей тесно сотрудничает с образовательными учреждениями, а его профессиональный персонал при помощи интерактивных экскурсий ежедневно знакомит школьников и студентов с экспозицией, учит их понимать и анализировать искусство.

В октябре 2015 года YARAT открыл ARTIM - центральное, доступное и динамичное пространство в старом городе Баку. ARTIM (в переводе с азербайджанского означает "прогресс") демонстрирует экспериментальные практики и новые работы начинающих азербайджанских профессионалов в сфере искусства (избранных по результатам предварительного просмотра) и художников мирового уровня с программы стажировки. Ежегодно в нем проводится несколько мелкомасштабных проектов, а также ARTIM Lab - программа, позволяющая молодым художникам принимать участие в семинарах и ежедневной студийной практике для генерирования новых идей и работ.

В 2016 году YARAT запустил обновленную программу стажировки. В программе стажировки в студии YARAT ежегодно участвуют шесть художников мирового уровня и четыре местных художника.

Образование с момента создания центра всегда было в центре внимания деятельности YARAT. Со специальной государственной программой, включающей в себя курсы, семинары, лекции, кинопоказы, фестивали, литературные, театральные клубы и семейные уик-энды, Центр YARAT предоставляет доступ широкой аудитории всех возрастов. Государственная программа активно инвестирует в становление обществ и подпитывает более широкое понимание и участие в современном искусстве.