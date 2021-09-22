Фестиваль Узеира Гаджибейли в Шуше: гордость древней колыбелью азербайджанской культуры, свободной и непокорённой

"Созданные народом песни и написанные в духе этих песен произведения всегда будут любимы другими народами, ибо язык музыки - это интернациональный язык. Это особенно ярко проявляется каждый раз, когда мы с удовольствием слушаем произведения, созданные великими композиторами других народов. Поэтому нам всем дороги произведения таких известных в мировом масштабе композиторов, как Бетховен, Моцарт, Чайковский, Шостакович и другие"...

Такие слова в книге "Памяти композитора" приводил в воспоминаниях о своём учителе Узеире Гаджибейли, один из первых азербайджанских дирижёров, получивших профессиональное образование. Именно они пришли мне на память когда 18 сентября в Баку перед памятником великого композитора вновь звучала музыка. Для Азербайджана эта дата полна символизма. В день рождения знаменитых азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли и Муслима Магомаева-старшего отмечается День национальной музыки.

И вот каждый год, начиная с 1995-го, словно в подтверждение когда-то высказанных Узеир беком мыслей о значении музыки, с 18 сентября проводится Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли. Лишь однажды эта традиция была нарушена из-за пандемии. Может оттого, фестиваль 2021 года особо ценен. Словно в одной точке сошлись несколько векторов, сплетя воедино музыку и поэзию, историю и искусство. Сама обширная программа фестиваля сливает воедино мировую музыкальную роскошь, представленную произведениями композиторов разных национальностей, а концерты в рамках фестиваля объединяют Баку, Гянджу, Агдам и жемчужину освобождённого Карабаха - Шушу.

2021 год для Азербайджана знаковый. Республика готовится к первой годовщине Победы.

Оттого, гордая Шуша стала её символом и на неё сегодня обращены многие взоры. Она вновь обретает звание культурной столицы и каждое мероприятие, проходящее здесь - возвращение и приобщение к истокам, откуда родилось величие азербайджанского народа как воителя и созидателя.

Именно в Шуше 18 сентября прошло торжественное мероприятие в рамках Международного музыкального фестиваля, носящего имя одного из великих сыновей этой земли Узеира Гаджибейли. Именем своим ещё раз подтверждающего, что Азербайджан навсегда останется независимым, а Шуша возродится в своей великолепной красоте и полном величии! Это звучало и в дни недавно "вернувшихся на родину" Музыкальном фестивале "Хары бюльбюль" и Днях поэзии Вагифа, чей восстановленный комплекс музея-мавзолея вновь открыл себя вернувшимся на родную землю шушинцам и гостям города. И пусть многие исторические памятники на освобождённых территориях ждут своего часа возрождения. Достоинство каждого из них в силе противостояния. А музыка Узеира - гимн этой воле!

Помню как российский политолог Григорий Трофимчук в своей книге "Азы: Открывая Азербайджан" описывал впечатление от гимна Азербайджана: "Это было настоящим открытием, первым потрясением в каспийской столице. Странно, что я (и, думаю, не только я один) не знал об этой музыке раньше. Она почти физически затягивала, цепляла, влияла на тебя. Независимо от твоего желания. Здесь было сплавлено всё: трагедия, мощь, страдание, борьба, напор, глубина...

На секунду подумалось: невероятно - как в такой небольшой стране могли выковаться такие аккорды? Этого не может быть. Да этот гимн как минимум на империю тянет, по своей энергетике. Сразу стало интересно и всё остальное - кто сочинил, например. Сказали - Узеир Гаджибейли. А что он ещё написал? Мгновенно стало интересно всё о Гаджибейли.

Раз у этих людей есть такая музыка, значит - извините; это не самые последние земляне. По пальцам пересчитать те страны, где могли бы появиться подобные вещи. К ним даже Америка близко не стояла. А Азербайджан - точно в первой пятерке..."

Государственный гимн Азербайджана, одно из ярчайших музыкальных произведений Узеир бека. Он - отражение силы и воли азербайджанского народа, и сегодня черпающего вдохновение в истории Карабаха, чьи богатые традиции живут в каждой пяди этой земли.

Здесь всё несёт в себе и собой историческую память, переданную и необыкновенной музыкой Узеира Гаджибейли и других композиторов, взращённых землёй Азербайджана. В каждой нотной фразе, в которых восхищение чарующими пейзажами, звучание перекатов рек и высота чистого неба. П.И. Чайковский отмечал, что: " Музыка есть сокровищница, в которую всякая национальность вносит своё на общую пользу". И вот старинные крепости и здания, улицы и камни азербайджанских городов и селений оживают, стоит лишь прозвучать мугаму, ставшего неотъемлемой частью мирового искусства благодаря гению Узеира.

В освобождённой Шуше вновь звучит музыка. Над горными вершинами Карабаха разливается бессмертность азербайджанской культуры. Выраженная в нотах, она неотъемлемая часть нашей истории. В именах тех, кто вписывал величие родины в произведения искусства и оставлял после себя наследие, которым мы, их потомки, гордимся и преумножаем.

18 сентября 2021 года стало важной культурной вехой в азербайджанской истории. В этот день в Шуше, мир вновь окунулся в музыкальное многоцветие и вновь открыл множественную глубину азербайджанского искусства. Жемчужина азербайджанской земли всё также молода и прекрасна. Она, как и столетия назад, взращивает молодые таланты, даря им ориентиром вершины Джыдыр дюзю.

Музыка - памятник, построенный из нот.

Музыка - картина, написанная звуками.

Музыка - здание, возведённое ладами.

Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли в Шуше - гордость древней колыбелью азербайджанской культуры, свободной и непокорённой, отзывающейся в каждом стуке сердца современного Азербайджана.

Чингиз Фарзалиев,

директор Национального музея искусств Азербайджана