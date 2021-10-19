В Узбекистане пройдут Дни культуры и литературы Азербайджана

С 20 по 23 октября в Каракалпакстане и Хорезмской области Узбекистана пройдут Дни культуры и литературы Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на сайт Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане, передает Day.Az.

Мероприятие состоится по проекту Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева, при поддержке министерств культуры Азербайджана и Узбекистана, азербайджанского посольства в Ташкенте.

Официальная церемония открытия Дней культуры и литературы состоится в Каракалпакском государственном музыкальном театре имени Бердаха, и в ее рамках будет представлена музыкальная программа с участием азербайджанских артистов.

Кроме того, в Нукусском государственном педагогическом институте имени Ажинияза состоится открытие Центра азербайджанской культуры и литературы имени Гусейна Джавида.

В рамках мероприятия пройдут встреча с преподавателями и студентами вуза, дефиле азербайджанских национальных костюмов, книжная выставка и показ новых азербайджанских кинофильмов.



В Государственном музыкально-драматическом театре города Ургенч состоится "Концерт дружбы Азербайджан-Узбекистан", на котором выступят народная артистка Гюльянаг Мамедова, азербайджанские музыканты и ансамбль "Азербайджан гызлары" при Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева.

В городах Нукус и Хива будут показаны документальный фильм "Золотой мост" и музыкальный клип "Слава дружбе".

В ходе мероприятия библиотекам обоих регионов будут переданы в дар богатые подборки книг об Азербайджане. Также состоится презентация книги депутата Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Ганиры Пашаевой "Шаг за шагом Узбекистан" с воспоминаниями о ее визите в Узбекистан.