Разрабатывается план действий в рамках инициативы "Мир во имя культуры" - Анар Керимов
Разрабатывается план действий в рамках инициативы "Мир во имя культуры".
Об этом, выступая на Форуме партнеров глобальной кампании "Мир во имя культуры" в Баку, сказал министр культуры Азербайджана Анар Керимов, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, в 2022 году в Баку состоится Форум по межкультурному диалогу.
"Надеюсь, что этот процесс сформирует устойчивую основу для наших будущих исследований. Азербайджан будет продвигать мир в рамках Бакинского процесса, а также на других международных аренах", - заявил министр культуры.
Он отметил, что инициатива "Мир во имя культуры" уже поддерживается, и в будущем концепция будет признана и принята на должном уровне.
"Мы надеемся, что заручимся поддержкой заинтересованных международных акторов. Разрабатывается план действий, в котором будут отражены важные моменты. Эта инициатива окажет нам поддержку в обеспечении мира и налаживании диалога. Мы верим в силу культуры и не сомневаемся, что в данной концепции будут содержаться и другие важные элементы процесса миростроительства", - сказал министр.
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