В Баку пройдет вечер классической музыки, посвященный годовщине трагедии 20 Января

19 января в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку пройдет вечер, посвященный 32-летней годовщине трагедии 20 Января, сообщили Trend Life в филармонии, передает Day.Az.

На мероприятии выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением художественного руководителя и главного дирижера - народного артиста Рауфа Абдуллаева.

На вечере прозвучат сочинения Гара Гараева, Азера Рзаева, Агшина Ализаде.

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