https://news.day.az/culture/1427656.html В Баку пройдет вечер классической музыки, посвященный годовщине трагедии 20 Января
В Баку пройдет вечер классической музыки, посвященный годовщине трагедии 20 Января
19 января в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку пройдет вечер, посвященный 32-летней годовщине трагедии 20 Января, сообщили Trend Life в филармонии, передает Day.Az.
На мероприятии выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением художественного руководителя и главного дирижера - народного артиста Рауфа Абдуллаева.
На вечере прозвучат сочинения Гара Гараева, Азера Рзаева, Агшина Ализаде.
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