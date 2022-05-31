В Театре оперы и балета состоялся юбилейный концерт Инары Бабаевой

29 мая в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся гала-концерт, посвященный 20-летию творческой деятельности на сцене Театра заслуженной артистки Азербайджана, президентской стипендиатки Инары Бабаевой.

Инара Бабаева является ведущей солисткой Театра оперы и балета, исполняет на высоком профессиональном уровне главные партии как в классических, так и в национальных оперных спектаклях. Она обладает уникальными вокальными данными, высоким актерским мастерством и прекрасной сценической внешностью. Сегодня без преувеличения Инара Бабаева является звездой национального оперного искусства.

Гала-концерт, посвященный юбилею Инары Бабаевой прошел при полном аншлаге и собрал большую зрительскую аудиторию. В этот день на концерте присутствовали видные деятели культуры и бомонд города.

В этот вечер наряду с Инарой Бабаевой, в концерте принимали участие ее коллеги по сцене, ведущие солисты Театра - заслуженные артисты Азербайджана Рамиль Гасымов, Фарида Мамедова, Илаха Эфендиева, Сабина Вахабзаде, Ильхам Назаров и Турал Агасиев.

На гала-концерте исполнялись популярные произведения из опер зарубежных и национальных композиторов.

Концертом дирижировал лауреат международного конкурса дирижеров имени Антала Дорати Орхан Гашимов.

Выступление Инары Бабаевой и солистов Театра на протяжении всего концерта принимались зрителями с восторгом, нескончаемыми аплодисментами и возгласами "браво!".

Гала-концерт посвященный творческой деятельности Инары Бабаевой явился поистине ярким праздником высокого академического искусства.

Нигяр Алиева