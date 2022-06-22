В Германии прошла премьера композиции "Янардаг"

В Германии состоялась премьера композиции "Янардаг/Feuer Berg" азербайджанского композитора Хадиджи Зейналовой в исполнении камерного оркестра Bridges под руководством Йоанны Далъхов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Три концерта под названием Summertime с успехом прошли в Volksbühne Theater во Франкфурте, Capitol - в Дитценбахе и Kulturforum - в Висбадене.

В композиции "Янардаг/Feuer Berg" композитор использовала соло мугам, который исполнил на азербайджанском таре музыкант из Ирана, этнический азербайджанец Салим Салари. Репертуар концертов был очень интересным, в их программе также прозвучали произведения немецких, американских и иранских авторов. Выступления сопровождались овациями зрителей.

"Когда меня попросили написать музыку про природу, птиц или какие-то природные явления, я сразу подумала про нашу богатую азербайджанскую природу и начала работать над новым произведением "Янардаг/Feuer Berg". Я рассказала немецкой публике про красоты Азербайджана и его природу, про уникальный Янардаг", - сообщила Trend Life композитор.

Перед началом концертных программ Хадиджа Зейналова рассказала об истории горы Янардаг (азерб. Yanar Dağ, Горящая гора) - природном вечном огне, горящем с древнейших времен на Абшеронском полуострове. Пламя исходит из отверстий в песчаных формациях у основания уступа ниже склона холма. Возгорание этого огня произошло еще в древности. С горой Янардаг связано множество легенд. С древних времен в этих местах собирались огнепоклонники из Индии и Ирана. Упоминания о чудо-горе есть даже в записях итальянского путешественника Марко Поло. Описание языков пламени, исходящих из-под горы Янардаг, содержится и в книге русского ученого Березина "Путешествие на Абшерон".

"Состав оркестра Bridges из Франкфурта был очень интересным. Помимо западных музыкальных инструментов, там также есть азербайджанский тар, уд, моринхур, даф, канун, типел, духовой инструмент кавал. Моя цель - достойно представлять Азербайджан и гениальную музыкальную культуру на самом высоком уровне в Германии и во всем мире, а также посредством музыки объединить музыкальные культуры народов Запада и Востока", - добавила композитор.

Хадиджа Зейналова - художественный руководитель ансамбля Bridge of Sound, выпускница Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Детмольдской консерватории и Университета Падерборн в Германии. С 2005 года живет и работает в Германии. Является членом Союза композиторов Азербайджана, доктором философии и доцентом Университета Падерборн и Музыкальной академии Детмольда, членом GEMA (Общество по управлению правами на публичное исполнение и механическое воспроизведение музыки). Активно занимается организацией концертов для популяризации азербайджанской музыки. Произведения Хадиджи Зейналовой исполнялись на фестивалях и концертах современной музыки в Азербайджане, Германии, США, Канаде, Швейцарии, Австрии, Великобритании, Италии, Турции, Омане, Франции, Венгрии, Грузии, на Кипре, в Греции и других странах. Она отмечена престижными стипендиями и премиями в Германии, наградами Государственного комитета по работе с диаспорой и министерства культуры Азербайджана.