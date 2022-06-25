https://news.day.az/culture/1473911.html В Баку состоится концерт бразильской группы «Choronas»
В Баку состоится концерт бразильской группы «Choronas»
27 июня в Международном центре мугама состоится концерт известной бразильской инструментальной музыкальной группы "Choronas".
Как передает Day.Az, ансамбль, созданный в 1994 году музыкантами из Сан-Паулу, по сегодняшний день выступал с концертной программой в ряде городов мира. В репертуаре "Choronas" любимые классические образцы популярной бразильской музыки, а также произведения современных композиторов.
Отметим, что билеты на концерт можно приобрести на сайте iticket.az, а также в кассах города.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре