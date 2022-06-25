В Баку состоится концерт бразильской группы «Choronas»

27 июня в Международном центре мугама состоится концерт известной бразильской инструментальной музыкальной группы "Choronas".

Как передает Day.Az, ансамбль, созданный в 1994 году музыкантами из Сан-Паулу, по сегодняшний день выступал с концертной программой в ряде городов мира. В репертуаре "Choronas" любимые классические образцы популярной бразильской музыки, а также произведения современных композиторов.

Отметим, что билеты на концерт можно приобрести на сайте iticket.az, а также в кассах города.