Музыка карабахских красок, или 4 сезона в Азербайджане

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в рамках проекта "4 fəsil" (4 сезона) прошел концерт "Музыка карабахских красок", сообщает Trend Life.

В творчестве азербайджанских композиторов тема Карабаха всегда занимала особое значение, и в ходе концертной программы прозвучали именно эти произведения. В программу вошли сочинения современных азербайджанских композиторов - Фирангиз Ализаде, Эльнары Дадашевой, Джалала Аббасова, Адили Юсифовой, Турала Мамедли, Кямали Ализаде, Пике Ахундовой, Рюзгар Ахмедзаде, Севды Мамедли.

По словам автора "4 fəsil", известной пианистки, лауреата международных конкурсов Саиды Тагизаде, первый концерт в рамках проекта она решила посвятить именно теме Карабаха, так как освобождение азербайджанских земель от многолетней оккупации принесло огромную радость и вдохновило всех творческих деятелей нашей страны.

Отметим, что вечер называется "Музыка карабахских красок" неслучайно - наряду с музыкальными сочинениями, вниманию гостей также были представлены художественные работы, посвящённые Карабаху. Произведения создали как известные художники, так и молодые авторы. Художественные работы выставлены на продажу, и все вырученные денежные средства будут перечислены в Фонд YAŞAT.

Музыкальные композиции публике представили заслуженные артисты Фарида Мамедова (сопрано), Юлия Моторина (скрипка), лауреаты международных конкурсов Саида Тагизаде (фортепиано), Умида Абасова (скрипка), Незрин Асланлы (скрипка), Орхан Гусейнов (виолончель), Стефано Мускаритоло (гитара), Мирхадид Мамедзаде (флейта), Наргиз Асланлы (скрипка) и Нигяр Гасанли (альт).

Музыкальная программа получилась очень глубокой, произведения были встречены слушателями аплодисментами.

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