Национальная библиотека Азербайджана опубликовала библиографию «Микаил Абдуллаев»

Национальная библиотека Азербайджана издала в серии "Выдающиеся личности Азербайджана" библиографию "Микаил Абдуллаев"

Как сообщили Day.Az в библиотеке, библиография, посвященная 100-летию со дня рождения одного из основателей азербайджанской школы живописи, видного представителя нашего национального искусства, народного художника Азербайджана и бывшего СССР, лауреата Международной премии имени Джавахарлала Неру, члена Российской академии художеств, профессора Микаила Абдуллаева, содержит объемную информацию о богатейшем творчестве выдающегося мастера кисти.

В библиографии, цель которой - ознакомление широкой читательской аудитории с многогранным творчеством художника, материалы охватывают почти 80-летний период, примерно с 1943 по 2021 год. Здесь собраны книги, каталоги произведений Микаила Абдуллаева, статьи и репродукции полотен в периодической печати, материалы о его жизни и творчестве. В библиографии, составленной на азербайджанском и русском языках, материалы расположены в хронологическом и алфавитном порядке.

Представленные в указателе разделы "Микаил Абдуллаев в библиотеках мира" и "Микаил Абдуллаев в библиотеках университетов мира" отражают значимость выдающегося наследия художника и его популярность во всем мире.

Для облегчения работы с библиографией в конце пособия приведены алфавитные указатели репродукций полотен Микаила Абдуллаева, его книг и публицистических статей, а также алфавитные указатели авторов, писавших о нем.

В библиографии приводятся основные даты жизни и творчества Микаила Абдуллаева, высказывания выдающихся людей о нем, афоризмы художника.

Желающие ознакомиться с библиографией могут пройти по ссылке: http://anl.az/down/M.Abdullayev.pdf