Одна из презентаций в рамках проекта "Шуша - прошлое, настоящее и будущее Карабаха", осуществляемого Музеем независимости Азербайджана в связи с "Годом Шуши" посвящена писателю, драматургу и театральному деятелю Азербайджана Абдурагим беку Хагвердиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на презентации была предоставлена информация о жизни и творчестве видного прозаика.

Абдурагим бек Хагвердиев родился 17 мая 1870 года в селе Агбулак, расположенном недалеко от Шуши. Будущему писателю было три года, когда умер его отец, и семья перешла под опеку Абдулкерим бека, дяди Абдурагима.

Окончив реальное училище в Шуше в 1890 году, Абдурагим бек продолжил обучение в Тифлисе. В 1891 году он поехал в Петербург для получения высшего образования, и, успешно сдав экзамен, поступил в Институт дорожных инженеров.

С 1908 года он работал в культурно-просветительском обществе "Ниджат", а также управлении Куринско-Каспийского пароходства миллионера Гаджи Зейналабдина Тагиева. По служебным обязанностям он объездил Кавказ, Иран, Поволжье, Среднюю Азию.

В июне 1920 года Абдурагим бек Хагвердиев был избран комиссаром советского театра, созданного в Баку. В 1921-1931 годах читал лекции по литературе в Азербайджанском государственном университете. В 1924 году был избран членом-корреспондентом страноведческого бюро Российской Академии наук.

Абдурагим бек Хагвердиев - один из видных представителей литературно-общественной и культурной мысли Азербайджана конца XIX - начала XX века.

Как драматург, режиссер, дирижер, издатель, публицист, педагог, исследователь он сыграл особую роль в формировании и развитии нашего национального культурного самосознания.

Наряду с оригинальной тематикой, он обогатил нашу драматургию и сатирическую публицистику произведениями, обладающими оригинальным стилем изложения, идейно-эстетическим своеобразием.

Жемчужинами творчества А.Хагвердиева являются произведения "Шейх Санан", "Мирза Сафар", "Бомба", "Пир", "Чешмек", "Чтение".

Писатель скончался 11 декабря 1933 года в Баку и похоронен в Аллее почетного захоронения.