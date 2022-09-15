Анар Керимов посетил Дом-музей Расула Рзы

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов посетил Дом-музей видного представителя азербайджанской литературы, народного поэта, лауреата Государственной премии Расула Рзы, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

Посещение состоялось в целях ознакомления с работами, проведенными в рамках создания музея в связи с исполнением Распоряжения №3337 Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 23 июня 2022 года "О создании Дома-музея Расула Рзы".

Согласно соответствующему приказу министерства, квартира, в которой находится музей, взята на баланс ведомства, а предметы, принадлежащие поэту, которые будут экспонироваться в музее, внесены в соответствующий список.

В ходе посещения министр культуры Анар Керимов, академик, директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Рафаэль Гусейнов, председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев, главный педагог кафедры арабской филологии факультета востоковедения Бакинского государственного университета Фидан Рзаева, назначенный директором Дома-музея Расул Рзаев обменялись мнениями о ремонтных и художественно-организационных работах, которые будут проведены в Доме-музее Расула Рзы.