В филармонии состоится итоговый концерт XIV Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли
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26 сентября в Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится итоговый концерт XIV Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли "Музыкальный мир тюркского края".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в концертную программу вошли произведения Фикрета Амирова, Алии Мамедовой, Мердана Башимова (Туркменистан), Эльмира Низамова (Татарстан), Мустафо Бафоева (Узбекистан), Актоты Раимкуловой (Казахстан). Дирижером вечера выступит приглашенный из Татарстана Айрат Кашаев, солистка - заслуженная артистка Азербайджана Наргиз Алиярова.