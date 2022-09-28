Торжественный концерт к 100-летию Фикрета Амирова – «Жизнь во имя музыки»

27 октября в концертном зале Оперной студии в Бакинской музыкальной академии состоится торжественный концерт к 100-летию со дня рождения Фикрета Амирова - композитора, который оставил после себя удивительный мир красок, настроений, впечатлений и бесконечной любви к своему народу и родной земле. Музыка выдающегося композитора Ф.Амирова обладает огромной притягательной силой и обаянием.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в концертной программе примут участие заслуженные артисты Азербайджана Алексей Милтых, Самир Самедов, Джамиля Керимова, а также талантливые молодые музыканты и артисты балета Фаган Гасанли, Фатима Халафова, группа Sabah и многие другие. Зрительскому вниманию будут представлены как музыкальные, вокальные, так и балетные партии.

Торжественный концерт организован театром StolicART при организационной поддержке Русского дома в Баку.