В Стамбуле снимают фильм о братских отношениях Азербайджана, Турции и Узбекистана

В Стамбуле стартовали съемки художественного фильма "Dostum Qardaşım" о братских отношениях Азербайджана, Турции и Узбекистана, сообщила Trend пресс-секретарь картины Фидан Орудж, передает Day.Az.

Фильм повествует о том, как друзья приходят на помощь друг другу в трудные моменты жизни, о высоких человеческих ценностях, культуре и традициях тюркского мира. Съемки пройдут в Турции, Азербайджане и Узбекистане.

Режиссер фильма - Ниджат Аждар (Меналы), автор сценария и продюсер - Замин Мохсунов (Азербайджан), оператор - Акан Аджыксёз (Турция). В ролях - Джавидан Кесеменли, Шамиль Сулейманлы, Флора Гусейнли, Бахар Гамзаева, Айнур Гумметова, Эльвида Мамедова (Азербайджан), Тургай Танулькю, Севиль Акы Сенер, Эрол Йаван (Турция), Махмудали Гусейнов, Севиндж Далабоева, Серзад Муратов, Барно Гадировна (Узбекистан) и другие.

Фильм продолжительностью в 90 минут будет представлен в шести странах тюркского мира, а также на международных фестивалях.