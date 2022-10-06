Международный центр мугама стал официальным партнером Международного фестиваля суфийской культуры в Марокко

Международный центр мугама (МЦМ) стал официальным партнером Международного фестиваля суфийской культуры в Марокко, сообщили Trend в пресс-службе Центра, передает Day.Az.

Международный центр мугама представит Азербайджан на 15-м Международном фестивале суфийской культуры. Оргкомитет фестиваля включил МЦМ, пропагандирующий национальное достояние Азербайджана - мугам, в число официальных партнеров фестиваля.

Пропаганда азербайджанской музыки и выступление в качестве официального партнера престижного международного фестиваля является одним из важных событий в международной деятельности МЦМ.

Отметим, что на фестивале, который пройдет 22-29 октября в национально-духовном центре Марокко в городе Фес, примут участие солисты МЦМ - ханенде Миралам Мираламов и Камила Набиева. Они выступят с красочной программой в инструментальном сопровождении заслуженного артиста Кямрана Керимова (нагара), Заки Велиева (тар) и Эльнура Микаилова (кяманча).

На церемонии открытия фестиваля, а также в последующие дни коллектив МЦМ продемонстрируют великолепие искусства мугама. Фестиваль Fes Sufi, который представляет суфийскую культуру в оригинале, объединяет музыкантов и артистов со всего мира. Фестиваль является одним из самых интересных и оригинальных культурных событий Марокко. Он пропагандирует мистически-аскетические традиции, образцы его искусства. В рамках фестиваля пройдут круглые столы, концерты, художественные выставки и мастер-классы.