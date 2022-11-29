В Париже представлен азербайджанский этно-джаз

Проживающий во Франции соотечественник, лауреат международных конкурсов, композитор, пианист, джазмен, музыкальный продюсер Этибар Асадли выступил с концертом в Le Baiser Salé, представив новый альбом Mugham, сообщили Trend в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция - Азербайджан, ADFA), передает Day.Az.

Этибар Асадли выступил со своим трио, в которое входят также Крис Дженнингс (контрабас) и Йохан Шмидт (ударник). В альбом Mugham вошли традиционные азербайджанские композиции с ритмами джаза. Вечер этно-джаза был посвящен солидарности против войн, во имя мира на земле.

Этибар Асадли - выпускник музыкальной школы имени Бюльбюля, композиторского факультета Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. В 2015 году в возрасте 23 лет переехал в Париж, где окончил Centre des Musique Didier Lockvood по классу джаза. Этибар Асадли - один из самых талантливых джазменов, пианистов-композиторов Азербайджана, лауреат многих международных конкурсов, в его джаз-мугаме сочетаются как акустические, так и электронные звуки. Он любит создавать свои проекты на основе композиций из традиционной музыки своей страны. Этибар Асадли выступал на джазовых фестивалях в Азербайджане, США, Великобритании, Австрии, России, Швейцарии, Франции, Турции, Украине, Болгарии, Китае, Южной Корее и т.д.