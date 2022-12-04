Народный артист Азербайджана Рауф Абдуллаев под оглушительные аплодисменты отметил 85-летие

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку был проведен торжественный юбилейный вечер, посвященный 85-летию народного артиста, кавалера орденов "Шохрат, "Шараф", "Истиглал" и "Эмек" 1-й степени, художественного руководителя и главного дирижера Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, профессора Рауфа Абдуллаева, сообщает Day.Az.

Вначале заслуженный деятель искусств, профессор Лала Гусейнова рассказала гостям вечера о ярких эпизодах в творческой биографии народного артиста Рауфа Абдуллаева, его большом вкладе в музыкальную культуру Азербайджана.

Поздравления известных деятелей искусства из разных стран мира были представлены на вечере в виде видеоролика.

В концертной программе выступил Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижеров - заслуженного артиста Фуада Ибрагимова и Мустафы Мехмандарова.

В программе были исполнены увертюра к опере "Сила судьбы" Джузеппе Верди и цикл фортепианных пьес "Картинки с выставки" Модеста Мусоргского. Произведения прозвучали утонченно и поэтично. Слушатели наслаждались красивой музыкой и виртуозным и выразительным исполнением оркестра.

По окончании вечера Рауф Абдуллаев под оглушительные аплодисменты гостей мероприятия был приглашен на сцену. Маэстро выразил глубокую признательность всем, кто внес вклад в организацию юбилейного мероприятия.

Отметим, что Рауф Абдуллаев в 1959 году окончил Азербайджанскую консерваторию (сейчас - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), а в 1965 году - Ленинградскую консерваторию (сейчас - Санкт-Петербургская консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова).

С 1968 по 1984 годы являлся главным дирижером Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. С 1984 года по настоящее время - художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли.

В период с 1991 по 1997 годы - главный дирижер Государственного театра оперы и балета Анкары. Будучи главным дирижером Театра оперы и балета Анкары, дважды (в 1993 и 1997 годах) удостаивался премии "Лучший дирижер года".

Под управлением Рауфа Абдуллаева выступали известные музыкальные коллективы во многих странах мира.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.Az