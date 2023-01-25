Павильон Азербайджана представлен на биеннале "Исламское искусство" Саудовской Аравии

Павильон Азербайджана представлен на биеннале "Исламское искусство" в городе Джидда Саудовской Аравии, сообщили Day.Az в министерстве культуры Азербайджана.

Отметим, что 23 января 2023 года в городе Джидда Саудовской Аравии впервые состоялась церемония открытия биеннале "Исламское искусство".

На биеннале павильон Азербайджана представлен на основе коллекции "Исламское искусство" Азербайджанского национального музея искусств.

В павильоне представлены ценные экспонаты из коллекции музея, отражающие древнюю историю и богатую культуру Азербайджана - это керамика, образцы коврового искусства и изделия из металла, а также редкая коллекция миниатюр, относящиеся к XVII-XVIII векам.

Также демонстрируется мультимедийная инсталляция "Варга и Гюльшах: возвращение", созданная под вдохновением от единственной полной рукописи XIII века - поэмы "Варга и Гюльшах" и иллюстрации художника Абдулмомина Мухамеда аль-Хойини.

Отметим, что биеннале "Исламское искусство" продолжится до 23 апреля.