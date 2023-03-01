https://news.day.az/culture/1542465.html Назначен новый глава аппарата минкультуры Азербайджана
Назначен новый глава аппарата минкультуры Азербайджана
Ханлар Агаларов назначен главой аппарата министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az.
Отметим, что Агаларов занимал различные должности в отделе стратегических исследований и планирования, отделе работы с неправительственными организациями и коммуникациями Администрации Президента Азербайджана.
Ханлар Агаларов окончил в 2013 году Академию государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, в 2015-2016 годах получил степень магистра в Лондонской школе экономики и политических наук (LSE).
Он также окончил магистерскую программу Кембриджского университета по специальности "Государственная политика".
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