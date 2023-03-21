Народный художник Азербайджана стал лауреатом международного конкурса

Народный художник Азербайджана, скульптор, ректор Азербайджанской государственной академии художеств Натиг Алиев стал лауреатом выставки-конкурса творческих работ "Мир глазами художника" в рамках Международного фестиваля "Вокруг Света. Искусство без границ", проводимого Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академией имени А.Л. Штиглица (Россия), сообщает Day.Az со ссылкой на сайт академии.

В выставке-конкурсе "Мир глазами художника" приняли участие студенты и преподаватели академии, а также художники и дизайнеры из 24 стран мира. Конкурс проходил в онлайн- и офлайн-форматах, было представлено 749 работ, из которых члены жюри открытым голосованием выбирали по 4 победителя в каждой из номинаций.

Натиг Алиев за работу - памятник Вольфгангу Амадею Моцарту - удостоен звания лауреата в номинации "Скульптура: портрет".