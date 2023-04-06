Программа Дней российского кино в Азербайджане очень разнообразна.

Как передает Day.Az, об этом в среду сказала Trend продюсер проекта, заслуженный работник культуры России Елена Лебедева.

"Кино - искусство интернациональное, и мне кажется, любой фильм вызывает в человеке какие-то эмоции, ассоциации, воспоминания, фантазии... Основная задача нашего проекта - показать фильмы и провести встречу с одним из актеров, который представит кинокартину. Это сама интересная форма для зрителей, публике интересно, когда она смотрит кино, а после показа проходит творческая встреча с актером, есть возможность задать вопросы, получить автограф, сделать фотографию на память. Такие мероприятия имеют всегда очень большой резонанс", - сказала она.

Говоря о кинолентах, вошедших в программу Дней кино, Елена Лебедева отметила, что показ фильма "1941. Крылья над Берлином" будет посвящен памяти российского актера Сергея Пускепалиса (1966 - 2022 годы). Наш проект должен был состояться в декабре, и планировалось, что Сергей прилетит и представит этот фильм... Он трагически погиб, это невосполнимая утрата для российского кино и театра, поэтому показ мы посвятили его памяти. Работа в этом фильме - одна из его последних ролей", - добавила заслуженный работник культуры России.

Елена Лебедева также поделилась впечатлениями о визите в Баку.

"Была в Баку более 30 лет назад, и в этот визит я была поражена, увидела совершенно другой город - зеленый, очень чистый, с новыми архитектурными зданиями. Азербайджанский народ крайне доброжелательный, мы рады находиться здесь, и надеемся, нам будет рада азербайджанская публика", - заключила Лебедева.

Отметим, что Дни российского кино в Азербайджане проходят в Баку с 5 по 8 апреля. Программа включает показ новых российских полнометражных кинокартин с последующим их обсуждением и творческой встречей с артистами, представляющими каждый фильм.