В концертном зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 14 мая пройдут творческие вечера известного телеведущего, лингвиста, историка, гида Фуада Ахундова, сообщает Day.Az.

В этот день будут организованы два мероприятия с участием Фуада Ахундова - большого знатока истории и блестящего рассказчика.

14 мая в 11.00 Фуад Ахундов приглашает юных слушателей на творческую встречу "История Баку для школьников". Тема данной лекции "Баку 100 лет назад". Юные участники мероприятия погрузятся в историю Баку, узнают много нового и интересного о выдающихся личностях того периода, важных и значимых событиях. Увлекательный рассказ Фуада Ахундова поможет слушателям погрузиться в атмосферу той эпохи.

Также в этот день в 20:00 Фуад Ахундов проведет мероприятие под названием "Баку в историях любви". Посетители вечера узнают об удивительных, романтических и драматических историях из жизни известных бакинцев, обсудят их судьбы.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке https://iticket.az/events/kids/fuad-akhundov-for-schoolchildren-baku-100-years-ago/87871

https://iticket.az/ru/events/concerts/fuad-akhundov-baku-in-love-stories/87872