Азербайджанская государственная детская филармония выступила с концертом в честь 100-летия великого лидера Гейдара Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии было отмечено, что выдающийся государственный деятель Гейдар Алиев всегда уделял особое внимание молодежной политике, укреплению духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения, раскрытию потенциала и реализации идей, воспитанию здорового молодого поколения. Общенациональный лидер Гейдар Алиев призывал следовать национальным обычаям и традициям, любить свой язык, культуру, историю, уделял большое внимание тому, чтобы молодые люди тянулись к науке и образованию, получению высшего образования, обучению специальностей и профессионализму. Государственная молодежная политика, основу которой заложил великий лидер, создала для развития азербайджанской молодежи прекрасные условия.

В концертной программе были представлены азербайджанские вокальные и танцевальные композиции, а также образцы культуры разных народов мира.