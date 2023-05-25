Народный артист Расим Балаев приглашает на творческую встречу

В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 27 мая в 20:00 состоится творческий вечер председателя Союза кинематографистов Азербайджана, народного артиста, любимого миллионами зрителей актера Расима Балаева, сообщает Day.Az.

Творческий вечер приурочен к 75-летию народного артиста. В преддверии мероприятия Расим Балаев записал видеообращение к поклонникам и пригласил всех на творческий вечер.

"Дорогие друзья! Я приглашаю вас 27 мая на встречу в Оперной студии. Всех с нетерпением жду. До встречи!" - отметил народный артист Азербайджана.

Напомним, что 7 мая в Оперной студии состоялась встреча с Расимом Балаевым. На мероприятии поклонники творчества актера узнали интересные факты из его творческой биографии, о работе с известными режиссерами и артистами.

Очередная встреча с народным артистом раскроет интересные стороны личности Расима Балаева, позволит оживить в памяти любимые образы актера в кино и на театральной сцене.

Напомним, что Расим Балаев родился 8 августа 1948 года в Агсу. В 1969 году окончил Азербайджанский институт искусств (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

Первой работой молодого актера стала роль в картине "Звезды не гаснут". Яркие образы в таких фильмах, как "Насими", "Бабек", "Седлайте коней", "Удар в спину", "Допрос", "Я еще вернусь", "Мерзавец", "Джинн в микрорайоне", "Маленький человек в большой войне", "Ловушка", " Комната в отеле", "Стамбул, Стамбул", "Дронго", "Жизнь Джавида", "Вестник рассвета" и многих других оставили большой след в национальном кинематографе и вошли в золотой фонд киноискусства.

Билеты на мероприятие можно приобрести в кассах города и онлайн

Телефон для справок: (051) 303-35-40.

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