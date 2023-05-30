https://news.day.az/culture/1568801.html Dervish Band выступил в Сумгайыте - ФОТО
Dervish Band выступил в Сумгайыте - ФОТО
В рамках серии мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, проводимых министерством культуры Азербайджана в соответствии с программой гастролей творческих коллективов в регионах страны, в Сумгайыте был организован концерт группы Dervish Band, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.
Концертная программа популярной рок-группы была представлена на сцене Сумгайытского государственного драматического театра.
Концерт был с большим интересом принят публикой. Dervish Band исполнил свои хиты, которые слушатели с удовольствием пели вместе с музыкантами.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре