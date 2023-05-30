В Баку состоится отрытие выставки "Пусть всегда буду Я!" в честь Международного дня защиты детей

В Национальном музее искусств Азербайджана 1 июня в 17.00 состоится открытие выставки Галереи искусств KamART под названием "Пусть всегда буду Я!", посвященной Международному дню защиты детей, сообщает Day.Az.

В экспозиции будет представлено 140 работ 50-ти юных художников в возрасте от 6-ти до 18-ти лет. Работы разных размеров представлены на бумаге и на холстах, выполненные в разных техниках за последний год после предыдущей выставки. Содержание картин разнообразные: натюрморты, пейзажи, портреты, морские, анималистические, бытовые, исторические и батальные сцены. Все они выполнены в живописи и в графике.

В связи с юбилеем будет представлена премьера фильма, посвященная 5-ти летию KamART, в котором отразятся проделанные за эти годы работы по развитию учащихся, их успехи в республиканских и зарубежных конкурсах рисунка, а также достижения в области обучения.

Основная цель проведения выставки - обратить внимание обществен­ности на повышение интереса и развития детей и молодежи к изобразительному искусству, выявить талантливых молодых художников и поддержать их.

Вход свободный. Выставка продлится до 4 июня включительно.

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