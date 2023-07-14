В Шуше состоялось торжественное открытие Дней поэзии Вагифа

На древней земле Карабаха Шуше, перед музейно-мавзолейным комплексом Моллы Панаха Вагифа, состоялось торжественное открытие Дней поэзии Вагифа, организованное Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и Союзом писателей Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент Trend с места события.

Среди гостей были помощник Президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева, министр культуры Адиль Керимли, народный артист Полад Бюльбюльоглу, государственные и общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи, дипломатических миссий.

На открытии вечера был представлен видеоролик, повествующий об истории Дней поэзии Вагифа. 14 января 1982 года в Шуше состоялось торжественное открытие мавзолея Моллы Панаха Вагифа и Дома поэзии с участием общенационального лидера Гейдара Алиева, 100-летие которого отмечается в этом году. Именно в рамках этой поездки общенациональный лидер Гейдар Алиев дал поручение по проведению Дней поэзии Вагифа. Это значимое событие, начиная с той даты и до 1991 года ежегодно начинались на родине поэта - в Газахе и заканчивались на великолепной Джыдыр дюзю в Шуше.

После освобождения города Шуша от армянской оккупации в результате победы нашей героической армии под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Дни поэзии Вагифа вновь, в третий раз, проводятся на родине - в культурной столице Азербайджана. Мавзолей Моллы Панаха Вагифа, как и все другие исторические памятники, подвергся армянскому вандализму, но был полностью восстановлен Фондом Гейдара Алиева и его второе открытие состоялось в августе 2021 года.

Выступившие народный писатель Чингиз Абдуллаев, народный поэт Вахид Азиз, заслуженный работник культуры Рашад Меджид, вице-президент Союза писателей ТЮРКСОЙ Салим Бабуллаоглу, народный поэт Узбекистана Хуршид Даврон, руководитель Союза тюркской литературы Серхад Кабаклы подчеркнули значимость проведения Дней поэзии Вагифа в Шуше для изучения и пропаганды наследия великого поэта не только для Азербайджана, но и всего тюркского мира, донесение ценностей творчества мировой общественности. Было отмечено, что творчество Вагифа сыграло огромную роль в формировании литературной философии, оказало большое влияние на развитие азербайджанской поэзии и музыки, воспевая в произведениях идеи гуманизма, красоту родного Карабаха, любви и патриотизма.

Гостям была представлена потрясающая концертная программа с участием мастеров искусств, представлены композиции мугама и народные песни в исполнении народного артиста Тейюба Асланова, заслуженных артистов Шахрияра Иманова и Эльнура Микаилова, лауреатов международных конкурсов Ашуга Рамиля и узбекской исполнительницы Йулдуз Турдиевой, солистки Государственного телевидения АзТВ Айшан Мехтиева, встреченные овациями зрителей.