В рамках Габалинского международного музыкального фестиваля состоялся концерт участников проекта "Поддержка молодежи"

В рамках XIII Габалинского международного музыкального фестиваля в Конгресс-Центре Гейдара Алиева состоялся концерт участников проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи), сообщает Day.Az.

В концертной программе выступили лауреаты республиканских и международных конкурсов - пианистки Тамилла Ахадова, Нармина Исмаилова, Джамала Абдинзаде, вокалистка Чинара Азимова (сопрано), скрипачка Сура Руфат, исполнительница на виоле Хумай Гаджизаде, исполнительница на кяманче Айтян Рустамли, флейтист Мирхалид Мамедзаде, исполнитель на таре Джалил Баширли, виолончелист Вагиф Гурбанов.

Музыканты выступили в сопровождении пианисток Светланы Ахмедовой, Рафиги Гулузаде, Нуриды Новрузовой.

Молодые музыканты представили вниманию слушателей крайне интересную и разнообразную музыкальную программу, в которой прозвучали сочинения Фикрета Амирова, Петра Чайковского, Анри Вьётана, Жоржа Бизе и Владимира Горовица, Фирангиз Ализаде, Лалы Ахмедовой, Витторио Монти, Роберта Шумана, Шарля Франсуа Гуно, Тамиллы Ахадовой и Рузгяра Ахмедзаде.

Несмотря на молодость музыканты продемонстрировали прекрасное исполнительское искусство, профессионализм и талант. Волшебные звуки различных музыкальных инструментов окутывали весь зал, проникали в сердца слушателей, затрагивая самые нежные нотки их души. Выступления молодых музыкантов было встречено публикой с большим интересом и сопровождалась бурными аплодисментами. Программа получилась крайне душевной, каждый музыкальный номер был ярким и эмоциональным.

Молодые музыканты превосходно справились с поставленной задачей, об этом свидетельствовали и оглушительные аплодисменты слушателей, в числе которых были высокие профессионалы музыкального искусства.

Как рассказала после концерта координатор проекта "Gənclərə dəstək", заместитель директора Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Айла Керимова-Закария, в предыдущие годы участники проекта выступали с одной программой в рамках фестиваля, а в текущем году организовано два концерта.

"Наш проект был создан в 2016 году, а с 2017 года его участники выступают с концертами на прекрасном Габалинском международном музыкальном фестивале. Для нас большая гордость, что именно выступление участников проекта "Gənclərə dəstək" открыло серию концертных программ в рамках XIII Габалинского международного музыкального фестиваля. Первый концерт проекта состоялся 27 июля, на нем выступили учащиеся музыкальных школ. А во второй день, 28 июля, с концертом выступили студенты и выпускники музыкальных вузов, а также те, кто только начинает свою педагогическую деятельность. Для участников проекта выступать на Габалинском международном музыкальном фестивале - огромное счастье, это творческое развитие, новые знакомства, тут зарождаются новые тандемы", - сказала Айла Керимова-Закария.

Участница концерта - пианистка и композитор Тамилла Ахадова подчеркнула, что Габалинский международный музыкальный фестиваль организован на высоком уровне, и для музыкантов честь быть его частью.

"Для нас - представителей молодого поколения музыкантов участие в столь престижном международном фестивале имеет огромное значение. Участники проекта признательны организаторам за возможность выступить здесь, поделиться со слушателями своим творчеством. На концерте я выступаю с произведением собственного сочинения, оно называется "Xatirə", и посвящено 90-летию со дня рождения видного азербайджанского композитора, народного артиста СССР Арифа Меликова. Ариф Меликов был моим педагогом, студенческие годы для меня самые незабываемые, самые прекрасные. Воспоминания о моем педагоге я отразила в этом произведении", - сказала Тамилла Ахадова.

Еще один участник концертной программы, исполнитель на таре Джалил Баширли отметил, что впервые принимает участие в Габалинском международном музыкальном фестивале.

"Впервые участвую в этом замечательном фестивале - празднике музыки. На концерте исполнил произведение Фикрета Амирова, а также молодого композитора Лалы Ахмедовой. Слушатели крайне тепло приняли все концертные номера программы, аплодировали всем музыкантам, что придавало нам стимул. Выражаю признательность организаторам за проведение фестиваля, а также проекту "Gənclərə dəstək", благодаря которому у меня появилась возможность выступит в Габале", - сказал Джалил Баширли.

Напомним, что "Gənclərə dəstək" - проект, реализуемый Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева. Основной задачей проекта является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане.

Напомним, что XIII Габалинский международный музыкальный фестиваль проходит 27 июля - 2 августа при организации Фонда Гейдара Алиева и при поддержке Министерства культуры Азербайджана.

В текущем Габалинском международном музыкальном фестивале, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, наряду с азербайджанскими музыкантами принимают участие всемирно известные исполнители, дирижеры, музыкальные коллективы из Великобритании, Эстонии, Литвы, Польши, России и Турции.

На Габалинском международном музыкальном фестивале, который традиционно проводится с 2009 года, ценителей и знатоков музыки ждут интересные программы. В течение недели в рамках фестиваля будут организованы вечера классической и камерной музыки, а также мугама.