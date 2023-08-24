BN Team Orchestra порадует бакинскую публику незабываемым шоу

Базирующийся в Казахстане BN Team Orchestra не перестает удивлять любителей музыки зрелищными концертами. Оркестр всегда радовал слушателей разнообразием концертных программ.

Его репертуар постоянно пополняется новыми произведениями в оригинальной аранжировке. Музыканты находятся в творческом поиске, прорабатывают интересные идеи, чтобы в очередной раз удивить своих поклонников.

Осталось несколько дней до выступления BN Team Orchestra в Баку. 24 августа оркестр даст два концерта во Дворце Гейдара Алиева.

В преддверии концертов руководители оркестра Ернар Нуртазин и Берик Батырхан поделились с AZERNEWS подробностями предстоящих концертов.

- Что вы можете рассказать об истории музея и его текущей деятельности?

- Идея создания современного оркестра родилась еще в 2020 году. В 2022-м BN Team Orchestra провела свой первый концерт в Астане. Концертная программа на тему "Звездный мальчик" была посвящена детям. Кроме того, BN Team Orchestra порадовал зрителей концертными программами: "Музыка из лучших сериалов", "Ховард и Тайлер", "Мир турецких сериалов", "Мир корейских дорам" и "Наруто".

Оркестр создали два талантливых музыканта Ернар Нуртазин и Берик Батырхан. Название оркестра происходит от первой буквы их фамилий (Б - Батырхан, Н - Нуртазин). Отметим, что наши молодые лидеры - дирижеры с зарубежным высшим образованием.

- Чем вы руководствуетесь при выборе темы для своих концертов?

- Выбирая тему для концертной программы, мы всегда обращаем внимание на две вещи. Прежде всего, качество и глубину музыки. Это напрямую влияет на масштабность проекта, так как качественная музыка - это результат большой проделанной работы. Актуальность - еще одна важная для нас деталь при составлении концертной программы. Все концертные программы должны идти в ногу со временем: мы стремимся делиться с нашими слушателями тем, что им действительно интересно.

- В каких странах уже выступал BN Team Orchestra?

- Оркестр дал более 130 концертов. Концертные программы оркестра посмотрели более 40 000 зрителей. BN Team Orchestra неоднократно выступал с концертными программами в двадцати городах Казахстана, а также в Баку, Ташкенте и Бишкеке. Оркестр планирует посетить с концертными программами еще несколько стран.

- Любители музыки с нетерпением ждут концертов BN Team Orchestra в Баку. Не могли бы вы рассказать нам больше о предстоящих концертах?

- В Баку мы планируем выступить с нашумевшими концертными программами на темы "Мир корейских драм" и "Мир турецких сериалов".

Более подробно, в этот вечер вы услышите музыку из любимого сериала в исполнении симфонического оркестра, хора, солистов и актеров. Все серии будут показаны на большом экране. Концертные программы будут представлены в нашем авторском стиле с элементами отдельных постановок. В каждой концертной программе участвуют не только музыканты, техническая команда, но и театральный и кинорежиссер, который продумывает всю концепцию шоу. Напомним, что BN Team Orchestra уже выступал в любимом Баку с программой "Мир турецкого сериала".

- Какие музыкальные проекты ожидаются в ближайшее время?

- В ближайшее время BN Team Orchestra порадует публику концертной программой на тему "Наруто". Мы также планируем создать несколько новых программ, которые мы анонсируем на наших платформах (Facebook/Instagram). Итак, следите за обновлениями, чтобы узнать подробности!