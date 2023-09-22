В Баку открылась выставка Милены Набиевой "Узоры души"

В бакинской художественной галерее QGallery состоялось открытие выставки члена UNESCO, заместителя председателя Общества охраны природы, главы благотворительного фонда "Надежда на жизнь" (Həyata ümid) Милены Набиевой под названием "Узоры души", сообщает Day.Az. В экспозиции было представлено более 20 ярких полотен художницы.

В мероприятии приняли участие народные художники Салхаб Мамедов, Ариф Гусейнов, Джалил Гусейнов, Фуад Салаев, заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова, заслуженные художники Рашад Мехтиев, Азад Алиев и другие.

Выступившие отметили, что Милена Набиева - это поистине творческая личность, чьи эмоции, мировоззрение, переживания и чувства получают cвое визуальное выражение через ее удивительно теплые, земные, полные любви и тихого сердечного света полотна. Картины Милены Набиевой излучают какую-то неведомую энергетику, которая присутствует в работах не всех мастеров кисти. Это работы о восприятии мира и красоте, трепетного чувства ожидания прекрасного и впечатлений, для которых открыто сердце и душа. Палитра этого художника поистине разнообразна. Ее пейзажи, этюды и натюрморты поражают своей живостью и глубиной. Теплота всецело наполняет картины Милены Набиевой и заставляет зрителя окунуться в мир гармонии и спокойствия, соприкоснуться с душой истинного художника. Выставка также носила благотворительный характер.

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