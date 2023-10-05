Выставка изобразительного искусства Азербайджана «Мир моему краю» (Yurduma Sülh)

В Галерее искусств Музейного центра проходит выставка изобразительного искусства Азербайджана из фонда Государственной картинной галереи Министерства культуры Азербайджана под названием "Мир моему краю".

Как рассказали Day.Az в Музейном центре, выставка посвящена Великому возвращению и окончательному восстановлению территориальной целостности Азербайджана. Вернисаж, в экспозицию которого вошло более 50 полотен, 17 графических работ и 12 произведений скульптуры, представляет собой взгляд на разные сферы жизни Азербайджана глазами выдающихся художников, начиная с середины прошлого века - как уже ушедших великих классиков, так и наших блистательных современников.

"Азербайджан одержал окончательную победу в Карабахе, и то, как он последовательно и с соблюдением всех правил мирового законодательства воплощал в жизнь это своё устремление, ещё раз продемонстрировал миру, что наша страна не хочет войны, что Азербайджан привержен исключительно мирным тенденциям, - говорит директор Музейного центра Лиана Везирова. - Все те, кто приезжают в нашу страну впервые, обычно глубоко проникаются этой атмосферой мира и толерантности, присущей нашему родному краю. В этом выставочном проекте показан мирный, спокойный и счастливый Азербайджана. Ведь тем, что объединяет его такие разные уголки - нефтяные промысла, сельские пейзажи и городские величественные виды, его таких разных жителей, - является именно миролюбие и устремленность в светлое будущее. Такое чувство оставляют у зрителя и произведения наших корифеев изобразительного искусства, вошедшие в экспозицию данного проекта".

В четырех выставочных залах представлены работы таких мастеров живописи и скульптуры как Саттар Бахлулзаде, Таир Салахов, Тогрул Нариманбеков, Джавад Мирджавадов, Шамо Аббасов, Уджал Ахвердиев, Фархад Халилов, Мубариз Амирасланов, Ислам Гасанализаде, Тейюб Юсифов, Натик Алиев, Самир Газиев, Сахиб Гулиев и многих других.

В конце анфилады выставочных залов зрителя встречает зал графики. Большинство представленных в зале работ принадлежат Марал Рахманзаде, выдающему мастеру графики, и в основном относятся к ее знаменитой серии "Нефтяные камни". Тему Нефтяных камней затрагивает в своей работе и Васиф Агаев. Тему профессий и занятий продолжает Ариф Алескеров.

Выставка продлится до 8 октября с 10:00 до 18:00 (вход свободный)

Адрес: г. Баку, пр. Нефтчиляр 49, Музейный Центр, Галерея Искусств (4 этаж)