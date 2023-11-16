"Материнское поле" Азербайджана, Кыргызстана и тюркского мира

По случаю 95-летия выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова в Бакинском экспо-центре состоялась презентация книги "Материнское поле", изданной Международным фондом тюркской культуры и наследия (МФТКН), сообщает Day.Az.

Книга издана на азербайджанском языке с целью еще большего распространения богатого наследия великого писателя, общественно-политического деятеля Чингиза Айтматова, а также дальнейшего укрепления литературно-культурных связей между странами-членами организации - Азербайджаном и Кыргызстаном. Перевод произведения был осуществлен известным представителем азербайджанской литературы, поэтом Теймуром Эльчином. В издании также представлены фотографии со спектакля Бакинского муниципального театра, состоявшегося в апреле текущего года, поставленного по мотивам повести Чингиза Айтматова "Материнское поле".

Президент МФТКН Гюнай Эфендиева отметила, что посвящение 9-й Международной книжной ярмарки в Баку 100-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева имеет большое значение. Она подчеркнула особое отношение великого лидера Гейдара Алиева к литературе и искусству, отметила, что великий лидер высоко ценил творчество выдающегося деятеля кыргызской и тюркской литературы Чингиза Айтматова, 95-летие которого отмечается в этом году.

Была отмечена актуальность темы произведения "Материнское поле" как в Азербайджане, так и в современном мире в целом. Гюнай Эфендиева добавила, что при прочтении произведения перед глазами оживают образы героических сыновей, отдавших свою жизнь за восстановление территориальной целостности Азербайджана, матерей этих доблестных защитников Родины, поднявшихся на вершину шехидства.

Посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев высоко оценил издание книги на азербайджанском языке как вклад в развитие исторических дружеских отношений, литературных связей между Азербайджаном и Кыргызстаном.

Выступившие депутат Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы по азербайджано-кыргызским межпарламентским связям Муса Гулиев и исполнительный директор Института литературы имени Низами Гянджеви НАНА Мехман Гасанлы отметили значимость события для Азербайджана и Кыргызстана, всего тюркского мира.

В художественной части актеры Бакинского муниципального театра Эльмаддин Забитли и Зульфия Гурбанова исполнили отрывки из произведений Чингиза Айтматова, а также стихи азербайджанских поэтов, посвященные писателю. Гостям были показаны сцены из спектакля "Материнское поле" в постановке народного артиста Азербайджана Марахима Фарзалибекова.