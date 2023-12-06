Президент Фонда Тюркской Культуры и Наследия Актоты Раимкулова встретилась с генсекретарем ТЮРКПА

Президент Фонда Тюркской Культуры и Наследия Актоты Раимкулова встретилась с Генеральным секретарем Парламентской Ассамблеи тюркcких государств (ТЮРКПА), передает Day.Az со ссылкой на Turkic.World.

В штаб-квартире Парламентской Ассамблеи тюркcких государств (ТЮРКПА) в Баку, президент Фонда Тюркской Культуры и Наследия Актоты Раимкулова встретилась с Генеральным секретарем ТЮРКПА Мехметом Сурейя Эром.

Выразив благодарность за приглашение Актоты Раимкулова в первую очередь поздравила Турецкую Республику со 100-летием ее образования. На встрече президент организации рассказала о деятельности Фонда, реализующего проекты в направлении защиты, изучения и популяризации богатой культуры и наследия Тюркского мира, укрепления исторических и культурных связей между тюркскими народами.

Отметив существующие связи сотрудничества Фонда Тюркской Культуры и Наследия с Парламентской Ассамблеей тюркcких государств, Актоты Раимкулова выразила уверенность в дальнейшем расширении партнерских отношений между организациями в сфере защиты и продвижения культуры и наследия Тюркского мира.

Встреча завершилась обменом мнений по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также обсуждением касательно реализации совместных проектов.

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