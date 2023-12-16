В Детском центре музыки и искусств "Sənət" представлена яркая концертная программа

В Детском центре музыки и искусств "Sənət" в Баку представлена красочная концертная программа под названием "Böyük sənətə, kiçik addımlarla..." (К большому искусству маленькими шагами), сообщает в субботу Day.Az.

Отметим, что Детский центр музыки и искусств "Sənət" - это прекрасное образовательное пространство, где дети развивают свои творческие способности, вдохновляются искусством, получают бесценные знания и навыки под руководством высокопрофессиональных педагогов. В увлекательных занятиях в области живописи, лепки, музыки и вокала, танцев и актерского мастерства, а также шахмат с удовольствием участвуют дети и молодежь - в возрасте от четырех до 18 лет.

Представленная концертная программа была приурочена к самому долгожданному и любимому празднику всех детей и взрослых - Новому году.

Помещение Детского центра музыки и искусств "Sənət" было празднично декорировано, а на самом видном месте красовалась новогодняя елка, которая привлекла внимание и детей, и их родителей, они с удовольствием фотографировались около нее.

Начало концерта родители воспитанников Детского центра музыки и искусств "Sənət", гости, а также сами учащиеся ждали с нетерпением. И вот долгожданный момент настал, свет в зале погас, занавес поднялся и вниманию публики были представлены яркие, энергичные танцевальные номера. Программа номеров была разнообразна. К каждому танцевальному номеру были подобраны оригинальные сценические костюмы, отвечающие тематике представленной хореографической композиции.

В программе приняли участие юные танцоры в возрасте от пяти до 12 лет, которые смогли заворожить публику своими выступлениями. Танцевальные номера были настолько ритмичными, что порой гостям концерта было сложно усидеть на месте. Публика выражала свой восторг бурными аплодисментами.

Концерт стал настоящим праздником - ярким и незабываемым, он подарил как зрителям, так и участникам много запоминающихся позитивных моментов.

Учащиеся Детского центра с большим удовольствием представили публике все, чему их научили любимые педагоги, хореографы-постановщики - Гюнай Муради и Сальминаз Салманова.

Дети на сцене блистали как настоящие звезды - благодаря своему таланту, способностям, прилежному обучению они сделали этот вечер незабываемым.

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