В Центре Гейдара Алиева состоялось торжественное закрытие Азербайджанского международного фестиваля вокалистов

В Центре Гейдара Алиева состоялось торжественное закрытие третьего Азербайджанского международного фестиваля вокалистов, сообщает Day.Az. В связи со 165-летием великого итальянского композитора Джакомо Пуччини вечер был назван Viva Puccini.

В концертной программе выступил симфонический оркестр, хор и солисты Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Вечер открылся сценой из оперы "Турандот" в исполнении хора под управлением заслуженного деятеля искусств Севиль Гаджиевой.

В сопровождении симфонического оркестра под управлением специально приглашенного из Италии дирижера Микеланджело Мацца выступили народные артисты Азер Зейналов, Гюльназ Исмайлова, заслуженные артисты Рамиль Гасымов (автор идеи и художественный руководитель фестиваля), Илаха Эфендиева, Инара Бабаева, Фарида Мамедова, Фарид Алиев, Антон Ферштандт, Азер Заде, Афаг Аббасова, вокалисты Адиль Ахундов, Махир Тагизаде, Атяш Гараев и специальный гость Дарья Рыбак (Швейцария). Были исполнены арии из опер и романсы Джакомо Пуччини. Режиссер конецртной программы - заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев.

Вечер под яркие овации зрителей завершился совместным исполнением арии Nessun dorma (Пусть никто не спит) из последнего акта оперы "Турандот" Джакомо Пуччини.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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