https://news.day.az/culture/1631832.html В Гяндже впервые с соло-концертом выступит народный артист Азер Зейналов
В Гяндже впервые с соло-концертом выступит народный артист Азер Зейналов
В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амрова 21 апреля в 19:00 состоится соло-концерт известного оперного певца, народного артиста Азербайджана и Дагестана Азера Зейналова под названием "Gəncəyə gəlirəm", сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.
Это будет первое концертное выступление Азера Зейналова в Гяндже. На вечере прозвучат народные песни и оперные партии.
Билеты можно приобрести в кассах Гянджинской государственной филармонии и онлайн на iticket.az.
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