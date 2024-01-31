Национальная библиотека представила виртуальную и традиционную выставку «Мамед Эмин Расулзаде – 140»

В этом году исполняется 140 лет со дня рождения видного общественно-политического деятеля, одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики, председателя Национального Совета Азербайджана Мамеда Эмина Расулзаде. По этому случаю сотрудники Азербайджанской национальной библиотеки имени М.Ф.Ахундзаде подготовили виртуальную и традиционную выставку "Мамед Эмин Расулзаде - 140".

Как сообщили Day.Az в библиотеке, на виртуальной выставке представлены текст Распоряжения Президента Ильхама Алиева "О проведении 140-летия Мамеда Эмина Расулзаде", фотографии, статьи, опубликованные в СМИ, книги о нем, а на традиционной выставке экспонируются произведения, хранящиеся в фондах Национальной библиотеки, литература на азербайджанском и других языках, связанная с общественно-политической деятельностью Расулзаде.

Желающие ознакомиться с виртуальной выставкой могут пройти по ссылке:

Традиционная выставка продлится неделю.

Мамед Эмин Расулзаде является одной из личностей, которым принадлежат большие заслуги на пути реализации идеала независимости в Азербайджане и возрождения строительства национального государства в кризисных геополитических условиях первых десятилетий ХХ века. Его идеология независимости брала истоки в стремлении к национальной свободе, укоренившемся в многовековой памяти родного народа. Яркое публицистическое, политическое, литературно-критическое и научное наследие Мамеда Эмина Расулзаде, ставшее летописью эпохи, занимает особое место в истории общественной мысли Азербайджана. На протяжении многих лет он и в эмиграции жил и боролся, мечтая о независимом Азербайджане.

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